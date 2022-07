Per lo Strega tocca a Veronica Raimo. Brava, diretta, precisa, ironica: così scrivono gli scrittori bravi

In "Niente di vero" la scrittura rapida prende il sopravvento. E chi si aspetta traumi resta deluso: non è il caso di scandalizzarvi se la situazione non è da educande

Ultimo carotaggio per i sette finalisti Strega di quest’anno, che tutti magnifici non paiono (dove si sanno le cose, sussurrano che il 2023 sarà l’anno dei campioni – davvero poco gentile verso i prescelti di oggi). Addolora molto l’assenza di Antonio Pascale che con La foglia di fico ci illumina sull’esistenza delle “ragazze cactus” (andrà al Campiello). Attiviste femministe, astenersi: parliamo di letteratura. Bisogna leggere per forza – son troppo belle e vere – le righe che aprono Niente di vero e ribaltano il detto “se in una famiglia nasce uno scrittore, quella famiglia è finita”. Veronica Raimo sostiene il contrario. In sintesi: “La famiglia se la caverà, lo scrittore farà una brutta fine nel tentativo disperato di uccidere madre, padre e fratelli, per poi ritrovarseli irrimediabilmente vivi”.