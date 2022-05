L'economia della sottoscrizione è in crisi. Sarà l'anno della grande fuga?

Prima o poi doveva arrivare. Per anni ci siamo cullati nel sogno che accumulare abbonamenti, a giornali, riviste, e soprattutto a televisioni, fosse segno di modernità. Non si era nessuno senza conoscere l’ultima serie tedesca, l’ultimo documentario inglese, l’ultima rivista americana dedicata al cibo pescetariano. Cara, sali un attimo a vedere quanti abbonamenti ho. Era l’èra dell’abbonamento: quanti più ne abbiamo tanto più ci sentiamo connessi, globali, uomini di mondo – abbiamo fatto il militare su Netflix. Ma adesso qualcosa sta cambiando: parallelamente alla Grande Dimissione, per cui tanti stanno cambiando, o dicono di stare cambiando, lavoro, c’è la Grande Disdetta. Per ora non ci sono dati certi, ma è più una sensazione, supportata anche dalla tragedia di Netflix che la settimana scorsa per la prima volta è crollata in Borsa, perdendo quasi il 40 per cento, perché i suoi abbonati sono cresciuti meno del previsto. L’abbonato non ha più un posto in prima fila, l’abbonato è la materia prima indispensabile della “subscription economy”, l’economia della sottoscrizione, strombazzata come rimedio a tutti i mali, nata qualche anno fa (vi ricordate? Improvvisamente, non si comprava più un pacchetto Microsoft Word da 100 euro – antichi! – ma un abbonamento a Microsoft Word che costava 100 euro l’anno). Ci avevano anche detto che la pubblicità era un business cafone, e che il futuro sarebbe stato negli abbonamenti (così è tutta una corsa a gli abbonati, che sono diventati i nuovi mutui subprime). Il New York Times che puntava a 10 milioni di sottoscrizioni entro il 2025, l’anno scorso, non potendo attendere, si è comprato inopinatamente The Athletic, un sito di informazioni sportive, per raggiungere l’agognata meta con tre anni di anticipo. Che se ne faccia poi non si sa.



