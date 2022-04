Meno “scatole”, più contenuti: Netflix riparta da idee come “Apollo 10 e 1/2”

Scambisti di password attenzione. Netflix vi osserva. I risultati trimestrali non sono quelli sperati (prima o poi doveva capitare, la crescita a due cifre non può essere eterna). La rinuncia agli abbonati russi è stata pesante. La concorrenza aumenta. Gli azionisti non sono tanto contenti, e allora ecco l’idea: far pagare, almeno in parte, gli abbonati che usano la password di amici e conoscenti per accedere al servizio. Con il loro consenso, non stiamo parlando di pirateria. Magari in cambio della password per accedere a Prime (non amano che si aggiunga sempre Amazon), Apple tv, Disney+, Sky e tutti gli altri servizi di streaming che in futuro serviranno per potersi lamentare: “Anche stasera non c’è niente da vedere”.

