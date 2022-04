Netflix, tutti i numeri di una crisi

Il primo serio campanello d’allarme era suonato già a gennaio quando Netflix aveva annunciato di attendersi per quest’anno un numero di abbonati inferiore al previsto. Allora le azioni avevano ceduto un quinto del loro valore. Ma martedì è stato senza dubbio il giorno peggiore della sua intera esistenza, per la società che ha contribuito a cambiare il mondo del cinema e della tv. Escono i dati del bilancio trimestrale e salta agli occhi la perdita di 200 mila clienti, in teoria non molti su una platea di 221 milioni di abbonati, ma è la prima riduzione netta dall’ottobre 2011, un decennio che in questo tipo di business è lungo un secolo. Allora eravamo ai primordi adesso, forse, ci stiamo avviando alla maturità.

