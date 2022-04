Le fotografie di Matt Black. Una resa dei conti con il Sogno americano

Nel 1960, all’età di 58 anni, poco prima di ricevere il Premio Nobel per la letteratura, lo scrittore John Steinbeck si era dimenticato di com’era l’America. Voleva rimettersi in viaggio per andare a cercare le storie della gente vera, anche se era un po’ acciaccato. Amici e parenti avevano provato a dissuaderlo ma lui, cocciuto, era pronto a buttarsi a capofitto in un’avventura necessaria per la sua scrittura, e in definitiva per la sua vita. “Così scoprii che non conoscevo il mio paese”, scrive all’inizio di “In viaggio con Charley. Alla ricerca dell’America” (Bompiani). “Io, scrittore americano, che scrive sull’America, lavoravo a memoria, e la memoria è, al meglio, una cisterna fallosa e contorta”. Parole tornite con precisione millimetrica: il più grande scrittore d’America di quegli anni sale sul furgoncino verde che la GMC costruisce apposta per lui (ribattezzato Ronzinante, come il cavallo di Don Chisciotte) e si mette in viaggio per mesi. Attraverserà 33 stati, con il suo barboncino francese di nome Charley.

