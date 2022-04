Ecco le foto vincitrici dei Sony World Photography Award 2022

Il fotografo australiano Adam Ferguson ha vinto il premio Photographer of the year con una serie di autoritratti scattati da migranti in Messico

Sono stati annunciati i vincitori dei Sony World Photography Awards 2022. L'australiano Adam Ferguson ha vinto il premio Photographer of the year con una serie di autoritratti scattati da migranti in Messico, mentre aspettano di attraversare il confine con gli Stati Uniti. "La vita di un migrante al confine, in attesa del momento giusto per entrare negli Stati Uniti, è spesso in continuo mutamento. Per catturare un pezzo di questo viaggio incerto, ho montato una fotocamera di medio formato su un treppiede con un cavo di rilascio e poi ho fatto un passo indietro, consentendo ai migranti di scegliere il momento dello scatto e dare loro la possibilità di documentare le loro vite", ha spiegato Ferguson.

Il britannico Scott Wilson si è aggiudicato quello di Open photographer of the year, Ezra Bohm (Paesi Bassi) è stato premiato come Student photographer of the year con un album sulle ultime persone che indossano i costumi tradizionali olandesi e il diciottenne vietnamita Tri Nguyen come Youth photographer of the Year. Mentre il riconoscimento come Outstanding contribution to photography è andato al fotografo canadese Edward Burtynsky.

In questa gallery le foto dei vincitori e le opere premiate nelle diverse categorie professionali, dall'architettura ai progetti documentaristici. Gli scatti verranno esposti alla Somerset House di Londra, dal 13 aprile al 22 maggio.