Ennio Flaiano, il Marziano che ci manca

Difficile immaginarselo nell’epoca dei podcast, dei book festival, dello scrittore in promozione permanente su Instagram, o in collegamento televisivo, con le copertine dei suoi saggi bene in vista nella libreria alle spalle. Ma nell’affollamento di centenari in corso, su cui svettano i festeggiamenti per l’anno pasoliniano, appartato in angolo, come al suo solito, c’è anche l’anniversario della morte di Flaiano (1910-1972). Dissipatore di talento, inattuale, irregolare, fuori moda, citato spesso a caso e chiamato in causa per i suoi aforismi e jeux de mots, Flaiano resta ancora oggi, tutto sommato, un gran mistero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE