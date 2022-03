Bulimia Pasolini. Quanto ci piace festeggiare gli anniversari

Quanto ci piace festeggiare gli anniversari! Quanto ci piace postare foto sui social quando muore un regista/scrittore/attrice/atleta/pittrice per far vedere che ci ha toccato, che la sua arte è arrivata a noi. Rito collettivo e insieme di espressione narcisista del “Per me è sempre stato importante per questo e questo e questo”. Dopo l’anno di Dante, il 2022 ci regala un bel calendario di anniversari da sfruttare a nostro piacimento, per post e pubblicazioni e convegni e dibattiti: Mani Pulite, marcia su Roma, cento anni dalla nascita di Enrico Berlinguer – vedremo condivisa la foto del segretario fatta da Luigi Ghirri, di cui son già stati ricordati i trenta dalla morte –, e centenario anche per Luciano Bianciardi. Trent’anni poi dalle uccisioni di Falcone e Borsellino – verrà coniata una moneta da 2 Euro in memoria – e poi Beppe Fenoglio e Coleridge, Margherita Hack e Giorgio Manganelli, la Settimana Enigmistica e Diabolik. Ma quello che si sente aleggiare come un fantasma piovresco che arriverà a ogni dispositivo, infiltrandosi in ogni outlet culturale, è l’anniversario pasoliniano. Per promuoverlo il governo ha “autorizzato la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023” – si legge sulla Gazzetta Ufficiale e, con il D.M. 54, è stato istituito il “Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini”.

