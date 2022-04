Ingabbiata nel genere “per ragazzi”, la scrittrice di “Piccole donne” ha vissuto al fronte

Era ancora una ragazzina Louisa May Alcott quando a un corvo che gracchiava sopra lo steccato, e sembrava ce l’avesse con lei, mostrò un pugno gridando: “Presto farò qualcosa, qualunque cosa, insegnare, cucire, recitare, scrivere… e prima di morire sarò ricca e felice e famosa, vedrai”. E in effetti fece proprio tutto quello che aveva minacciato quel giorno, e molto di più, compreso andare in guerra. Una guerra sanguinosissima, tanto per cambiare, la Guerra di secessione americana. E’ il novembre del 1862, il mese del suo trentesimo compleanno, quando risponde alla chiamata “alle armi” che Abraham Lincoln rivolge alle donne, in forma di crocerossine. Quella terribile esperienza fra uomini a brandelli, ragazzi dagli arti stritolati e ferite ripugnanti, piangenti come bambini che cercano la mamma, dura soltanto un mese, perché si ammala di tifo, perde i capelli, delira, finché suo padre corre a riprenderla. Soltanto un mese, che però la segnerà nell’elaborazione letteraria che saprà farne come nella salute, minata per sempre. Tanto che morirà per una ricaduta nel 1888, a cinquantasei anni, e dal 1868, ossia da quando ne aveva trentasei, ed era diventata l’amatissima autrice di Piccole donne, ricca e famosa lo era davvero. Anche se i soldi le servivano per sostenere la disastrata famiglia, pagare i debiti, comprare casa ai parenti, non certo per spassarsela. Cosa significasse spassarsela l’ha ignorato per la vita intera.

