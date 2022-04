Mosca d'autore. Quando il piccolo, banale, insetto è un protagonista letterario

Lily Everit si trova a una festa della signora Dalloway: ci sono molti invitati, ma lei non si comporta affatto come una qualsiasi giovane a un party. Se ne sta da sola in disparte, non si diverte, non parla con gli altri. E’ la stessa signora Dalloway a porgerle la mano e a toglierla dall’angolo dove si è messa. Che sensazione prova Lily? E’ eccitata e timorosa; vorrebbe essere lasciata in pace e insieme prova la voglia di buttarsi nei turbolenti abissi della vita. La protagonista di questo racconto di Virginia Woolf – La presentazione – vive dentro a una sproporzione: quella tra la sua vita interiore – i suoi pensieri, le sue riflessioni – e il suo essere nel mondo. E’ una donna che studia, Lily Everit, in un’epoca in cui le donne che studiavano non erano molte. Ha appena scritto un saggio su Swift che ha ottenuto il plauso del suo professore e lei è orgogliosa e fiera di questo traguardo: il saggio su Swift è una specie di grumo solido, una certezza del suo animo. Però una volta arrivata alla festa quel grumo di certezza inizia a sciogliersi.

