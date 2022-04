C'è tanta Bucha negli “Ultimi giorni dell'umanità” di Karl Kraus

Le foto dei cadaveri di Bucha mi hanno riportato alla mente, con associazione istintiva, l’immagine di un altro cadavere: quello di Cesare Battisti (l’irredentista), contornato da una decina di austriaci tutti soddisfatti in posa mentre pende dalla forca. Sopra di lui, quasi a cavalcioni sui suoi resti, spicca particolarmente giulivo il boia in bombetta. Era il 1916, tutt’altro contesto e tutt’altro conflitto. Perché mi è venuta in mente proprio questa foto? Credo sia perché è l’immagine con la quale Karl Kraus – esattamente cent’anni fa – aveva voluto aprire l’edizione in volume de Gli ultimi giorni dell’umanità (Adelphi), un dramma pantagruelico fatto solo per la pagina scritta, uno spettacolo teatrale composto da una mole immensa di ritagli, appunti e considerazioni sulla Prima guerra mondiale. Un’opera mostruosa, interminabile, che si dipana in duecentonove scene oltre a un preludio e a un epilogo lunghetti, con un migliaio di personaggi all’incirca; cinque atti che avrebbero avuto bisogno di una decina di serate per essere messi in scena e che quindi, vantava lo stesso autore, erano piuttosto concepiti per i teatri di Marte.

