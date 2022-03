Schwa e forconi. Viaggio delirante, quasi divertente, nella pop-apocalisse di Nero

Ambientalismo, anti-occidentalismo, xeno-femminismo (!) si mescolano a questa nuova specie di cyber-paganesimo celebrato in libri, rivista e sito della casa editrice popolare tra gli under 30. Un quadro di determinismo mentale che culmina nell'invocazione esplicita di censura e rieducazione

Il sito di Nero edizioni è un’esplosione di accenti furenti. Il chiasso di punti esclamativi è lo stilema della casa editrice fondata a Roma nel 2004. “Abolizione dei generi! Antinaturalismo! Tecno-razionalismo per l’emancipazione totale!”. Nero è un gorgo di montagne russe, con quel tono che sa di rivolta puberale. E’ un parco giochi sfaccettato di figaggine, onirismo, oltranzismo, patetismo ignaro di sé… E’ specialmente un piccolo interessante fenomeno editoriale. Complice la grafica, viene voglia di sfogliarli tutti quei libri a metà fra l’impeto da assemblea d’istituto e un occultismo un po’ tecno, un po’ wicca. Una volta a bordo della pagina, resisterle è difficile. Dove non ci sono esclamazioni, comunque, ci sono avverbi di fede nichilista. Come nel caso di Not, rivista online ma soprattutto collana di libri di cui neppure uno passa inosservato.