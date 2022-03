La scala a spirale della vita, in cui nulla si recupera e nulla si perde del tutto

Le esistenze da restaurare in "Via da qui" di Alessandra Sarchi. La scrittrice fa la spola tra i venti e i quarant’anni delle sue creature, ovvero tra l’epoca in cui sembrano avere davanti innumerevoli possibilità, e il momento nel quale rimangono impigliate in una realtà ineluttabile

Usando uno schema un po’ rozzo, ma senza far torto alla verità, si potrebbero dividere le forme moderne della narrativa breve in due popolose famiglie. Da una parte ci sono i racconti incentrati su un’epifania istantanea che condensa in sé tutta l’energia vitale altrimenti dispersa in interminabili anni senza storia; dall’altra parte ci sono i racconti che della vita rappresentano invece la continuità, e in cui le epifanie vengono subito riassorbite nel gran mare dell’essere. In questi racconti l’autore muove i personaggi avanti e indietro nel tempo, lavora la narrazione a strati, e pur senza aprire le prospettive ariose del romanzo, mira comunque a esprimere per scorci una lunga durata. Così, ad esempio, compone le sue storie Alice Munro.