La storia di Maïti, quarant'anni nell'attesa di perdonare il suo aguzzino

Primavera 1984, squilla il telefono di Maïti Girtanner. “Sono a Parigi, vorrei incontrarla”. La donna ha un sussulto: sono passati quarant’anni dalla Seconda guerra mondiale, ma quella voce è per lei inconfondibile. E’ quella di Léo, il medico tedesco che per mesi era stato suo aguzzino, in una villa requisita dai nazisti dove era stata reclusa per il suo ruolo nella resistenza francese. Ventunenne, aveva patito in quelle settimane dure persecuzioni, in continui esperimenti per valutare nuovi trattamenti per far confessare i prigionieri della Gestapo. Ne era uscita in fin di vita, portando per sempre sul corpo i segni di quella sofferenza, che l’avrebbero forzata anche a due terribili rinunce, suonare il piano e avere figli. A guidare i macabri test era stato proprio quel medico, che all’improvviso sarebbe tornato nella vita di Maïti quattro decenni dopo.

