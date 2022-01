“Un artista del digiuno”, la parabola discendente di un artista che riusciva a rinunciare al cibo

C’è il digiuno triste e solitario di Kafka e poi c’è quello energico e rigoroso di Giovanni Succi. Generoso, megalomane e sempre allegro, non mangiava e così si riempiva di forza, si trasformava in una specie di supereroe. Un freak geniale raccontato in una nuova biografia



Kafka pubblicò il racconto Un artista del digiuno nel 1922. Era quello l’anno del suo definitivo pensionamento dall’Istituto di assicurazione per il quale aveva lavorato fin dalla laurea in Giurisprudenza. Il manifestarsi della tubercolosi polmonare lo aveva liberato dagli odiosi obblighi professionali. Aveva vissuto per più di sei mesi con la sorella Ottla in un paesino boemo e poi era tornato a Praga a vivere con i genitori; in quei mesi scrisse parte del romanzo Il castello e alcuni ultimi racconti. Chissà come doveva sentirsi, costretto a vivere nuovamente a contatto con la temuta figura paterna; chissà dove tornava il suo pensiero con l’aggravarsi della malattia.