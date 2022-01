Gianni Celati, il ferrarese misantropo che amava passeggiare

Chi in futuro si limiterà agli estremi biografici cosa mai potrà capire di Gianni Celati? Nato a Sondrio nel 1937 e morto a Brighton nel 2022… Due località in cui proprio non ce lo vedo: Celati era ferrarese! La montagna lombarda fu solo un breve accidente famigliare, l’Inghilterra sarà dovuta a una moglie inglese, alle traduzioni dall’inglese… Attività ancillare, dichiaratamente alimentare e, permettetemi, artisticamente marginale. Lo so che ha tradotto London e Swift, Melville e Mark Twain, lo so che ha tradotto nientepopodimeno che l’“Ulisse” ma per me è più importante Celati di Joyce e avrei voluto che i sette anni persi dietro il prolisso irlandese li avesse impiegati a scrivere qualcosa di suo. Qualcosa di ferrarese. Qualcosa di nebbioso e pianeggiante.

