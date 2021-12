Virgil non abita più qui: storia di uno stilista ghanese-americano-globale

Vita, opere e citazioni di Abloh, lo stilista-dj-architetto morto a quarant’anni. Forse ha rivoluzionato la moda, forse era un copione, di sicuro ha interpretato lo spirito del tempo come nessun altro

È stato breve ma intenso. Ma la moda è per definizione effimera, e il lutto per la scomparsa di uno dei più strani fenomeni che abbia mai messo piede a Milano forse rimarrà per sempre; ma sembra già lontano. Quel Virgil Abloh, quarantunenne nero, architetto, dj, afroamericano, che forse ha cambiato la moda salendone ogni scalino, arrivando fino a uno dei marchi leggendari, Vuitton.