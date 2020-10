È morto Enzo Mari, ultima grande leggenda del design italiano

Defilato, critico sulla definizione e sul lavoro del designer, scabro nel carattere come nei suoi oggetti brutali, aveva vinto cinque volte il Compasso d'oro. Ad annunciare la sua morte Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano

È morto Enzo Mari, l’ultima delle grandi leggende del design italiano. L’annuncio l’ha dato questa mattina Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano, dove da pochi giorni aveva aperto la mostra proprio su Mari, curata da Hans Ulrich Obrist. Mari aveva 88 anni ed era considerato coi Magistretti, Castiglioni, Mendini, uno dei grandi vecchi del design milanese, ma di questo anche una specie di coscienza critica. Capace di disegnare oggetti molto “tecnici”, e freddi (vassoio Putrella), accanto a una serie di animaletti di legno che hanno allietato generazioni di bambini riflessivi, accomunato in questo al suo maestro Bruno Munari. Come Munari è stato un ideatore di libri, nel senso di contenuto e nel senso di copertine (sue le bellissime in bianco e nero dell’Universale scientifica Boringhieri, su cui abbiamo letto Freud, suoi diversi manuali).

Pubblicità

Pubblicità