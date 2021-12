Il monologo interiore non ha migliorato l'arte narrativa

La tecnica più famosa e discussa del romanzo novecentesco, lo stream of consciousness o monologo interiore, non è stato sempre capace di migliorare la qualità dell’arte narrativa, ha avuto tuttavia una notevole funzione conoscitiva nonché, forse, morale: ci ha insegnato che la nostra realtà mentale e quella di ogni personaggio oggetto di racconto, è una realtà plurima, confusa, caotica, nella quale entra e si mescola di tutto senza una logica precisa. Sembrò che una tale tecnica mettesse in discussione e minasse la tradizionale solidità e legittimità del romanzo realistico; invece era vero il contrario: si trattava di un procedimento adottato per essere più realistici che mai, registrando senza mediazioni razionali il flusso mentale di uno o più personaggi. E’ una tecnica resa famosa da Joyce e ripresa da Faulkner e pochi altri. Ma già negli anni Trenta del secolo scorso quasi nessuno la adottò.

