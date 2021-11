Dave Chappelle contro tutti

Lgbtq+ batte Blm tre a zero. Palla al centro. Traduzione: quello che in pochi anni l’attivismo gay/trans ha saputo ottenere in America, surclassa decine d’anni di militanza, mobilitazione e protesta sollevate dagli afroamericani alla ricerca di giustizia, riconoscimento, denuncia del razzismo, passato e presente, nella società in cui vivono. Tra i due movimenti non c’è confronto: risultati contro mugugni, concessioni contro fregature. Nessuno batte l’arcobaleno, a cominciare dagli attivisti neri che si ostinano a gridare che le loro vite contano, al cospetto di un’inquietante platea di scettici. Bene: se esprimete una constatazione del genere oggi in America, preparatevi alla scomunica, qualunque sia il vostro contesto sociale e professionale.

