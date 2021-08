La teoria del complotto di Montanari e l'assurdo odio contro le vittime

Esattamente una settimana fa, appoggiandosi come nano sulle spalle di giganti allo storico Angelo D’Orsi – che aveva “accusato il presidente Mattarella di ‘un grave torto alla conoscenza storica’” per aver usato l’espressione “pulizia etnica” – nella sua forsennata battaglia contro il ricordo (Giornata del -) delle Foibe Tomaso Montanari aveva detto che “le vittime accertate, ad oggi, furono poco più di 800”. Ieri, sul Fatto, in un lampo di resipiscenza (“nessuno nega le Foibe”) ha portato le vittime a cinquemila: specificando però che erano “fascisti, collaborazionisti ma anche innocenti”. Dove quel “ma anche” fa orrore più di qualsiasi negazione. Ovviamente Montanari fa cilecca, l’espressione la usò Giorgio Napolitano, in discorso ufficiale, il 10 febbraio del 2007: “Vi fu dunque un moto di odio e di furia sanguinaria, e un disegno annessionistico slavo, che prevalse innanzitutto nel Trattato di pace del 1947, e che assunse i sinistri contorni di una 'pulizia etnica’”.

