Quelli che volevano vincere lo Strega o essere come Calasso

A che serve, serve a qualcosa vincere il premio Strega? Ogni volta che questa domanda risuona, si sente la solita risposta: vincere il premio Strega serve a vendere il proprio romanzo nei mesi estivi a chi va in vacanza e si decide a comprare un libro: non più di uno e non più di una volta all’anno. Il romanzo che ha vinto viene letto in spiaggia “sotto l’ombrellone” e chi lo legge è sicuro che sta leggendo un libro che è un romanzo, che si può leggere, che si deve leggere. Finita l’estate, letto o non letto, il romanzo viene quasi sempre dimenticato. Sono almeno vent’anni che succede questo, ma il premio Strega resta una fede, una religione, un dogma per i nuovi scrittori. Bisogna vincerlo, si ha il diritto di riceverlo e quindi ci si impegna per tempo a concepire il romanzo giusto per ricevere lo Strega. Anche coloro che credono di credere in un fantasma più immaginario che culturale chiamato letteratura, crede e ha creduto finora che si entra ufficialmente nella letteratura vincendo il premio Strega. Si crede di esistere per maturità e autorità raggiunta, ricevendo lo Strega. Ma ora questa fede o superstizione che per anni ha messo d’accordo editori e narratori, sembra che all’improvviso si sia infranta.

