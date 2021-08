Bernhard, un genio della scrittura attorcigliato alla musica e alla sua follia

Thomas Bernhard aveva una passione per le scarpe. Nel vecchio casale che abitò a Ohlsdorf, in Austria, tre ore e più da Vienna, ora museo, se ne possono ammirare in numero spropositato e simili fra loro in file ordinate dentro le scarpiere. Nei suoi libri lo vediamo spesso camminare (anche se ogni tanto scrive che detesta farlo, ma questo fa parte del suo costante beffardo contraddirsi). In Camminare, per esempio, scrive in stile perfettamente bernhardiano: “Mentre io, prima che Karrer impazzisse, camminavo con Oehler solo di mercoledì, ora, dopo che Karrer è impazzito, cammino con Oehler anche di lunedì. Poiché Karrer veniva a camminare con me di lunedì, ora che Karrer non viene più a camminare con me di lunedì, Lei venga a camminare con me anche di lunedì, dice Oehler, ora che Karrer è impazzito ed è subito finito allo Steinhof. E senza esitare ho detto a Oehler: bene, camminiamo anche di lunedì, ora che Karrer è impazzito ed è allo Steinhof”. Anche lo Steinhof, inteso come ospedale psichiatrico, sulla splendida Altura Baumgarten di Vienna, è una presenza incombente nei libri di Bernhard.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE