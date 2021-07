"Teatro VI", capitolo quinto e finale

Detto tra noi / per tutto il tempo / credo / che siamo tutti animali / Champagne! champagne! champagne!”. Termina così, in un lieto sfasciume, “Le celebrità”, inquietante pièce di quel mirabile malmostoso che fu Thomas Bernhard. Insieme a “Piazzale degli eroi” è l’opera più ruvida e scioccante (ma solo per chi non fosse avvezzo alla radicalità della produzione teatrale del Nostro) che si abbia la fortuna di leggere portandosi a casa questo preziosissimo volume di compimento che è “Teatro VI” (Einaudi, 390 pp., 23 euro). E che arriva nelle librerie adesso, per ultimo, in un luglio che pare poco congruo per sottolinearne la doverosa rilevanza editoriale, a serrare le fila di una cinquina meravigliosa e tremenda pubblicata da Ubulibri tra il 1982 e il 1999 e ripresa, negli anni successivi, proprio da Einaudi.

