I godimenti di Memè Scianca. Calasso prima di Calasso

L’altro ieri. “Memè Scianca” era freschissimo di stampa sulla scrivania. Vabbè, sul divano: la sorpresa di leggere qualcosa di autobiografico firmato Roberto Calasso richiedeva la massima comodità, al massimo una matita per sottolineare. Sorpresa, perché la leggenda narrava di un Calasso nato imparatissimo. A un’età che farebbe impallidire chiunque (non solo le studentesse della Normale di Pisa che fanno il concorso per la più selettiva università d’Italia, e poi ne lamentano l’atmosfera poco amichevole) si favoleggiava che avesse letto in tedesco tutto Adorno, anche i libri che Theodor Adorno non aveva scritto.

