Calasso, il Prada dei libri

Instagrammabili prima di Instagram, gli Adelphi sono diventati grazie a Calasso i Prada dei libri. Stigma distintivo di una cultura non dolente, non tetra, non di denuncia, di nicchia e di massa, modernista e trascendente, con lo Zen, la motocicletta e Thomas Bernhard. Perché in Italia si legge poco, ma quei pochi che leggono ci tengono a sentirsi ancora più pochi. Non ringrazieremo mai abbastanza Calasso per averci fatto rimorchiare con i suoi Adelphi, gli unici libri che davano spessore culturale alle camerette più esigenti, alle foto con le tette bene in vista su internet, che improvvisamente diventavano tette riflessive e mitteleuropee, mentre con gli Einaudi si finiva in bianco (il celebre “bianco Einaudi”) e a ubriacarsi alla Festa dell’Unità.