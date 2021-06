“Dove sono femministe e lgbt? Mi hanno abbandonato". L'accusa di Mila

L'ex ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che ha dovuto togliere questa liceale da due scuole per motivi di sicurezza, attacca le “forze della morte” che minacciano la diciassettenne. “Vogliono far tacere la libertà di espressione, la democrazia e la Repubblica”

“Il femminismo islamico, questa impostura intellettuale”, scrive sulla rivista Marianne di questa settimana la filosofa franco-algerina Razika Adnani. Era naturale, forse, che vista la decadenza di questo movimento disertassero la battaglia per la vita di Mila, la liceale francese che ha ricevuto centomila minacce di morte in un anno e mezzo per avere “offeso” l’islam.

Ieri, il ministro dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, che ha dovuto togliere Mila da due scuole per motivi di sicurezza, ha attaccato le “forze della morte” che minacciano la diciassettenne. “E’ sola, è vessata attraverso i social da chi vuole mettere a tacere la libertà di espressione, fare tacere la democrazia, fare tacere la Repubblica”.