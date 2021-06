I giacobini sono tornati

In campo intellettuale, Mathieu Bock-Côté occupa un posto speciale: quebecchese, si pone tra la Francia, dove è uno uno degli intellettuali più ascoltati e letti, e il Nord America dove rileva, in minoranza, il progressivo controllo ideologico. Questa situazione a cavallo di tre mondi rende unica la riflessione di questo sociologo. Il suo nuovo libro, “La révolution racialiste”, è salutato da Pascal Bruckner come il libro fondamentale per capire il nuovo antirazzismo. “Mathieu Bock-Côté nota con tristezza che la ricezione di queste teorie deliranti sta prendendo piede nelle vecchie nazioni stanche d’Europa. Due fenomeni spiegano l’infiltrazione del razzismo: primo, l’erosione del sentimento patriottico. Quando la nazione si dissolve, il bisogno di appartenere si sposta su identità dispersive. Infine, ripetute ondate migratorie stanno contribuendo alla riconfigurazione demografica dei nostri paesi. Con questo paradosso: la società post-razziale è prima di tutto una società iper-razziale che deve lavorare attivamente per dissolvere il popolo antico”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni