Che bello vaccinarsi in questa specie di Biennale di architettura diffusa

Dall'Hangar Bicocca alla Nuvola di Fuksas, il vaccino è anche un'occasione per riscoprire le città

Quando un giorno si ricostruirà la storia di questi anni, tra i libri dei virologi e i romanzi su com’è stato essere chiusi in casa, forse un saggio da scrivere sarà un’urbanistica del virus. Così in questa fase – si spera – finale della lotta, mentre le vaccinazioni corrono, si moltiplicano anche i luoghi “altri”, quelli non ospedalieri, dove ricevere l’iniezione. E sono posti magari noti solo ad alcuni, o dimenticati, comunque talvolta architetture notevoli che grazie ai vaccini potrebbero improvvisamente ricevere attenzione, o magari, addirittura, cura.