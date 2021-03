Orsetti e affari. Al via la prima parte della Berlinale

In arrivo film parecchio artistici. Speriamo salti fuori qualcosa di meglio. Inizia la settantunesima edizione del festival internazionale del cinema di Berlino. La sessione per il pubblico sarà dal 9 al 20 giugno

Soltanto le pagine patinate dei Daily di Variety ricordano che dal 1° al 5 marzo è in corso il primo spezzone della Berlinale 2021 (l’anno scorso fu l’ultimo festival a tenersi in presenza, di lì a poco il confinamento avrebbe cancellato Cannes). I Daily di Variety sono le edizioni quotidiane che il settimanale fa uscire in occasione dei festival importanti, e soprattutto provvisti di mercato. All’European Film Market di Berlino i film si vendono e si comprano, vengono scambiati progetti e firmate coproduzioni. Quel che accade nel palazzo dei sogni dove abitano i critici è secondario, se non in rari casi.