Sotto la cupola di Francia, Finkielkraut attacca il “nichilismo dal volto umano”

Roma. Giovedì pomeriggio, l’Accademia di Francia ha tenuto la sua riunione pubblica annuale per il tradizionale “discorso sulla virtù”. Risale al 1782, quando a inaugurarlo fu Antoine-Jean-Baptiste-Robert Auget, barone di Montyon, funzionario reale imbevuto dallo spirito dell’Illuminismo. L’anno scorso, lo scrittore e critico letterario Frédéric Vitoux aveva intrapreso un’evocazione della “tartufferie” attraverso i secoli. Quest’anno il compito è toccato al filosofo Alain Finkielkraut, che ha spiegato la nascita in Europa di un “nuovo ordine morale”. Non è conservatore e neppure...

