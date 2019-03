Più vero del vero. Alla ricerca del falso assoluto

È da pochi giorni in libreria “Maledette Belle Arti”, l’ultimo libro di Ugo Nespolo. Edito da Skira (128 pp., 22 euro), il volume raccoglie gli articoli dell’artista pubblicati sul Foglio dall’ottobre 2017 al dicembre 2018. La prefazione è di Felice Cimatti, nutrito l’apparato iconografico. Forse l’arte non è altro che un gioco scenico, una finzione. Senza voler scomodare il filosofo tedesco neokantiano Hans Vaihinger, il suo Finzionalismo e la sua filosofia del come se, vien da dire che in...

