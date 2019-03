Oggi alle 11, allo Spazio Alfieri in via dell’Ulivo 6, a Firenze, “Nadia Terranova racconta Cesare Pavese”. E’ il sesto appuntamento nell’ambito della rassegna “Scrittori raccontano scrittori” organizzata dal Gabinetto Vieusseux a cura di Alba Donati e Gloria Manghetti C’è una pagina, in uno dei romanzi che preferisco di Cesare Pavese e che lui invece liquidava come anomalo e minore, che credo di aver citato mille volte, ogni volta che comincio a parlare delle primitive ragioni che...

