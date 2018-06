“Basta studiare Shakespeare, è troppo bianco”

Roma. Un anno fa, sulla New York Review of Books, la scrittrice Francine Prose aveva provato così a delimitare il campo della febbre politicamente corretta, domandandosi: “Dovremmo eliminare Madame Bovary perché a Flaubert mancava la ‘esperienza vissuta’ di cosa significasse essere una irrequieta casalinga di provincia? Non potremo più leggere Otello perché William Shakespeare non era nero?”. Sembrò una provocazione. Ma adesso Mary Bousted, segretaria generale della National education union, il più corposo e potente sindacato degli insegnanti del Regno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.