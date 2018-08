Il populismo sul palcoscenico del teatro

I dissidi tra popolo e élite sono stati più volte rappresentati da Shakespeare sul palcoscenico. Forse perché il Bardo è figlio di un guantaio caduto in rovina. O forse perché la storia inglese gli offre molte occasioni per mettere in scena sia le trame oscure del potere nobiliare, sia le ansie popolane contro i sotterfugi delle corti reali. E da genio onnivoro, la sua ispirazione sa nutrirsi delle inquietudini dell’ufficiale d’armi nella notte prima della battaglia, come delle paure del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.