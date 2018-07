New York. L’Amministrazione Trump ha rovesciato la politica di Obama sull’ammissione degli studenti di minoranze etniche nelle scuole e nelle università pubbliche, invitando gli amministratori scolastici a selezionare gli studenti facendo prevalere il criterio del merito accademico su quello del colore della pelle o della provenienza etnica. Non si tratta di una modifica della legge: in America le agevolazioni per le minoranze, la cosiddetta affirmative action, sono scritte nei codici dai tempi dei diritti civili e la Corte suprema ha...

