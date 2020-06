La rivincita delle opinioni sui numeri: da leccarsi i baffi

Ci dev’essere qualcosa di disfunzionale negli uffici che elaborano statistiche oppure bisogna dire che i numeri sono capricciosi e inaffidabili o in alternativa che non sappiamo leggerli. Forse c’è del vero per ciascuna delle diagnosi. Ora scopriamo che la disoccupazione è al 6,3 per cento. Pare che dipenda dagli inattivi cronici, quelli che non cercano nemmeno un lavoro perché pensano di non poterlo trovare o perché hanno trovato altre forme di sostegno al reddito nella spesa pubblica o nel lavoro...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.