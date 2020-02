In Germania un'auto travolge 30 persone durante una sfilata di Carnevale

In Italia

Il governo ha posto la fiducia sul dl Intercettazioni. Il voto è previsto domani alla Camera. Sono state bocciate le pregiudiziali delle opposizioni, che avrebbero fatto slittare la conversione del decreto, la cui scadenza è fissata al 29 febbraio.

Sandro Ruotolo, sostenuto dal centrosinistra, ha vinto le elezioni suppletive nel collegio uninominale 7 della Campania per il Senato. Ha ottenuto il 48,4 per cento dei voti. Ha votato il 9,5 per cento degli aventi diritto.

Salgono a 7 i morti per coronavirus, sono 229 i contagiati in Italia nel momento in cui questo giornale va in stampa. Il governo sospenderà la riscossione dei tributi nelle zone sotto isolamento.

Scossa di magnitudo 4,4 nel Cosentino, in Calabria. Si segnalano danni lievi.

Legittima l’espulsione da Fb di Forza Nuova, dice il Tribunale di Roma.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -5,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 144 punti. L’euro chiude stabile a 1,08 sul dollaro.

Nel mondo

In Assia, Germania, circa trenta persone sono state investite durante una sfilata di Carnevale a Volkmarsen. Secondo la polizia, l’autista si è lanciato “deliberatamente” contro la folla con una Mercedes. L’autista, un ragazzo di 29 anni di Volkmarsen, è stato arrestato ma al momento in cui questo giornale va in stampa non si conoscono ancora le ragioni del gesto. La polizia ha detto che non esclude nessun movente.

La Cdu voterà il 25 aprile per nominare il nuovo leader del partito che dovrà succedere alla cancelliera tedesca Angela Merkel dopo le dimissioni di Annegret Kramp-Karrenbauer.

Weinstein è stato dichiarato colpevole. Il produttore cinematografico è stato accusato di stupro e molestie da 105 donne.

Si è dimesso Mahathir Mohamad. Il primo ministro della Malaysia ha anche lasciato il suo partito, Bersatu, fondato nel 2017.

E’ morto Nygaard Knudsen. L’inventore delle minifigure della Lego aveva 78 anni.