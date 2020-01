Nel governo si media sulla prescrizione

DALL'ITALIA

Si media sulla prescrizione. Dialogo in maggioranza con Iv. Il pdl Costa, che mira a sospendere gli effetti della riforma Bonafede, è stato rinviato in commissione, grazie a un’intesa di maggioranza. “Diamo 10 giorni al governo per verificare se si può fare un lavoro condiviso di riforma”, ha dichiarato la deputata Lucia Annibali (Iv).

Il titolo di Atlantia vola a Piazza Affari, dopo che il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri (M5s) si è detto incerto sulla revoca delle concessioni.

Doris vende Piazzetta Cuccia. Per Banca Mediolanum la quota in Mediobanca non è più strategica. Lo ha annunciato ieri il gruppo che fa capo proprio alla famiglia Doris.

Rimosso il video di Salvini al citofono di un presunto spacciatore. Vìola le regole interne sulla privacy di Facebook.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +2,6 per cento. Differenziale Btp-Bund a 137,8 punti. L’euro chiude in calo a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO

Un caso di trasmissione umana del coronavirus in Europa. Un uomo tedesco è stato infettato da una collega da poco tornata dalla Cina, che non aveva sintomi evidenti al momento della trasmissione. In Francia è stato confermato il quarto caso, un turista cinese di circa 80 anni. Il numero totale dei morti finora è 106, di cui 100 registrati nella città di Wuhan, da cui il virus ha cominciato a diffondersi.

La difesa di Trump ha concluso le sue argomentazioni durante il processo per l’impeachment. Venerdì il Senato voterà se accettare o no nuove testimonianze come quella di John Bolton.

Le forze assadiste sono entrate a Idlib. L’esercito siriano fedele a Bashar el Assad è nella parte sud della città, ultimo bastione della resistenza siriana.

Elezioni in Nuova Zelanda il 19 settembre prossimo. La premier, Jacinda Arden, ha fissato la data elettorale aprendo la sua campagna (durerà sette mesi) che sarà “ottimista, fondata sui fatti e robusta”.