Conte in Turchia e il primo accordo tra America e Cina sui dazi

DALL'ITALIA

Il dossier Libia al centro dell’incontro tra Conte ed Erdogan. Il presidente del Consiglio è stato accolto ieri ad Ankara dal presidente turco. “Abbiamo condiviso con Erdogan l’urgente necessità di porre fine all’escalation sul terreno libico”, ha detto Conte al termine dell’incontro. “Mi auguro che si arrivi al più presto al cessate il fuoco permanente”, ha aggiunto Erdogan.

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha fatto visita al presidente tunisino Kais Said: “Non ci può essere una soluzione” del conflitto libico “senza il coinvolgimento dei paesi vicini alla Libia”.

Gli investitori di Atlantia scrivono all’Ue. Secondo fonti finanziarie, sarebbe pronta una lettera indirizzata alla Commissione europea per protestare contro la norma del decreto Milleproroghe che modifica le concessioni autostradali.

Il cda di Atlantia ha nominato il consigliere Carlo Bertazzo quale nuovo amministratore delegato della società.

Salini formalizza le nomine in Rai per le direzioni di rete e generi. Dovranno essere approvate oggi in cda. Tra gli altri, Stefano Coletta alla direzione di Rai1 e dell’Intrattenimento di prime time, Ludovico Di Meo alla guida di Rai2 e della direzione Cinema e serialità. Mancano ancora le nomine per i telegiornali.

“L’offerta di Zingaretti fa riflettere”. Il leader delle sardine Mattia Santori risponde all’apertura del segretario del Pd al movimento.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,51 per cento. Differenziale Btp-Bund a 154 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO