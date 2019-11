La nuova commissaria per il Mose e la sparatoria in una scuola della California

DALL'ITALIA

Deliberato in Cdm lo stato di emergenza per Venezia. Il governo ha stanziato 20 milioni per la laguna. Il 26 novembre verrà convocato il “comitatone” sulla salvaguardia di Venezia per discutere i problemi strutturali della città.

Elisabetta Spitz, ex direttore dell’Agenzia del Demanio, è stata nominata commissaria per il Mose. “Sarà completato nella primavera del 2021”, ha dichiarato il premier Giuseppe Conte.

Arcelor chiuderà gli impianti dell’Ilva entro gennaio. Ieri l’azienda franco-indiana ha presentato ai sindacati il programma dello spegnimento degli altiforni.

Condannati a 12 anni due carabinieri per l’omicidio di Stefano Cucchi. La sentenza è stata emessa dalla prima corte d’Assise di Roma. Francesco Tedesco, l’agente che ha rivelato il pestaggio, è stato condannato per falso.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,41 per cento. Differenziale Btp-Bund a 177 punti. L’euro chiude stabile a 1,10 sul dollaro.

DAL MONDO