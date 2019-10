Luigi Di Maio chiede modifiche alla legge di bilancio. Il ministro degli Esteri pretende di inserire la norma sul “carcere ai grandi evasori” nel decreto fiscale, ma critica la stretta sul contante senza prima “abbassare le commissioni bancarie”. Giuseppe Conte dice però che le carte “non criminalizzano nessuno” e che la manovra non può essere cambiata.

Archiviate le accuse a Daniele Frongia, assessore allo Sport del Campidoglio, indagato per corruzione nell’inchiesta sullo stadio della Roma e su quella relativa alla “bonifica dell’area di Tor di Quinto”.

Anpal e regione Campania trovano intesa sull’assunzione dei 471 navigator vincitori della selezione pubblica.

Ferretti rinuncia alla quotazione in Borsa. Per l’azienda di yacht le “condizioni dei mercati” sono troppo deteriorate.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,23 per cento. Differenziale Btp-Bund a 139 punti. L’euro chiude in crescita a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

La Turchia sospenderà l’offensiva in Siria per cinque giorni, ha detto Mike Pence in visita ad Ankara dove ha incontrato il presidente turco Erdogan. Il cessate il fuoco dovrà permettere il ritiro dei curdi a sud “e poi l’operazione sarà fermata interamente”. Su Twitter Trump ha scritto: “Grandi novità dalla Turchia!” e ha detto che le sanzioni saranno revocate.

Louise Ellman ha lasciato il Labour accusandolo di antisemitismo e ha definito il suo leader Jeremy Corbyn “non idoneo” a diventare primo ministro. La deputata ha scritto in una lettera che il partito “permette al razzismo antiebraico di prosperare”.

Continuano gli scontri a Barcellona iniziati dopo la la condanna del Tribunale supremo contro i leader indipendentisti.

In Indonesia sono state arrestate 36 persone sospettate di essere miliziani islamisti.

E’ morto Elijah Cummings, il deputato americano democratico aveva 68 anni.