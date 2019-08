Martedì in Senato il voto sul calendario della crisi di governo. Una maggioranza formata da Pd, gruppo misto e Movimento cinque stelle ha chiesto per il 20 agosto l’intervento del premier Giuseppe Conte in Aula e il voto sulla mozione di sfiducia avanzata dalla Lega.

Matteo Salvini in serata si è detto pronto a tutto pur di andare al voto. “La maggioranza non c’è più. Confido in Mattarella”, ha dichiarato il leader della Lega.

Nicola Zingaretti chiude ai 5 Stelle e lancia un appello per l’unità del Partito democratico. L’ex premier Matteo Renzi non accoglie l’invito di Zingaretti e ribadisce la linea a favore di un governo istituzionale.

Conclusa la demolizione del ponte Morandi a un anno dal crollo.

L’Ocean Vikings recupera 105 migranti nel quarto salvataggio in meno di una settimana. Si aggiungono alle 251 persone salvate negli ultimi giorni.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,29 per cento. Differenziale Btp-Bund a 233 punti. L’euro chiude stabile a 1,12 sul dollaro.

DAL MONDO

Il peso argentino è crollato del 30 per cento dopo che il presidente pro mercato Mauricio Macri ha subìto una pesante sconfitta a opera dei peronisti nelle “elezioni primarie”, una prova generale delle elezioni presidenziali che si terranno a ottobre. Anche i titoli di diverse compagnie argentine quotate hanno subìto crolli ingenti.

C’erano “irregolarità” nella prigione dove sabato è stato trovato morto Jeffrey Epstein. Lo ha detto il procuratore generale americano, William Barr.

L’India ha imposto il coprifuoco nelle principali città del Kashmir per evitare eventuali proteste e scontri durante la festa musulmana di Eid.

Diecimila armi tolte dalla circolazione in Nuova Zelanda, dove il governo ha approvato una legge per la messa al bando di buona parte delle armi da fuoco in seguito agli attentati di Christchurch avvenuti il 15 marzo scorso.