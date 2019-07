La sparatoria in California e le assunzioni per 53 mila docenti

DALL'ITALIA

Confindustria prevede una crescita dello 0,1 per cento. “Sarà difficile andare oltre nel 2019”, ha scritto il centro studi dell’organizzazione. Ieri il governo ha incontrato le parti sociali per parlare dello sviluppo del sud Italia. “Lavoriamo a una banca per il Mezzogiorno”, avrebbe detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, secondo l’Agi e AdnKronos.

Di Maio contro la legge sull’autonomia. “Danneggia le regioni del centro e del sud”, ha detto il vicepremier a Napoli. “Sono i suoi no a danneggiare il sud”, ha risposto il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Saranno assunti 53 mila docenti. Il via libera è giunto ieri dal Mef. Il ministero dell’Istruzione ne aveva chiesti 5 mila in più.

La Germania pronta ad accogliere i 131 migranti della nave Gregoretti bloccata al porto di Augusta.

Due carabinieri aggrediti a Ciampino. Non sono in condizioni gravi. E’ stato arrestato un senzatetto di origini georgiane.

La Lega Calcio negozia con Mediapro. I club di Serie A hanno autorizzato la trattativa con la società spagnola per i diritti tv.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,58 per cento. Differenziale Btp-Bund a 197 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

