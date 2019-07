È morto Francesco Saverio Borrelli

È morto a Milano Francesco Saverio Borrelli. L'ex procuratore di Milano a capo del pool di Mani Pulite era nato a Napoli nel 1930 Figlio dell'ex presidente della Corte d’Appello di Milano Manlio Borrelli, era entrato in magistratura nel 1955 e sino al 2002, anno nel quale andò in pensione, era rimasto nelle aule del tribunale di Milano. Proprio prima di lasciare la magistratura aveva esortato i colleghi a "resistere, resistere, resistere" a quello che a suo avviso era un attacco ai giudici da parte del governo Berlusconi. Una linea che in seguito, almeno in parte, abbandonò dichiarando pubblicamente di non rimpiangere la stagione delle inchieste sulla corruzione.

Il suo nome divenne notorio in Italia quando nel 1992, con l’inchiesta del Pio Albergo Trivulzio ebbe inizio "Tangentopoli".

La camera ardente sarà aperta lunedì al Palazzo di Giustizia del capoluogo lombardo.

Qualche giorno fa, la figlia Federica con un post su Facebook, aveva annunciato le gravi condizioni di salute nelle quali versava il padre: "Ti tengo la mano e insieme alle lacrime che non ho il pudore di nascondere, scorrono i mille ricordi di quanto vissuto con te".