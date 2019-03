Il festival di Prato ritira l'invito all'ospite antisemita

Roma. Cospe, tra gli organizzatori del Festival “Mediterraneo Downtwon” a Prato, dopo l'articolo del Foglio, ha ritirato l’invito a Manal Tamimi. “Manal Tamimi ha pubblicato nel dicembre 2015 una vignetta chiaramente, pesantemente e volgarmente anti-semita”, si legge in un comunicato. “Nonostante abbia spiegato la pubblicazione di questo post come una reazione rabbiosa e incontrollata ad un lutto subito a causa di una delle tante incursioni nel suo villaggio da parte dell'esercito israeliano – prosegue Giorgio Menchini, presidente Cospe – e nonostante abbia cancellato il post e pubblicamente annunciato di aver commesso un errore, dichiarandosi assolutamente estranea ad ogni forma di antisemitismo, resta per noi un atto molto grave perché la vignetta è inequivocabilmente associata a Manal e non possiamo permettere che la lotta del popolo palestinese e per i suoi diritti, e chi come noi la sostiene, siano associati all’ antisemitismo”. Per questo, dice Menchini, “se da un lato ci assumiamo la responsabilità di una scelta sbagliata e ci scusiamo con il direttore e con tutti gli altri promotori e partner del Festival e annunciamo di aver ritirato l’invito a Manal, dall’altro rivendichiamo con forza la scelta di portare il tema della lotta e dei diritti dei palestinesi dentro il Festival, come testimoniano le presenze degli altri ospiti palestinesi, e insieme la nostra libertà di criticare le politiche del governo israeliano che riteniamo inaccettabili”.

“Dopo l’articolo apparso su “Il Foglio” e l’appello lanciato da Forza Italia, il Festival “Mediterraneo Downtwon” di Prato ha ritirato l’invito a Manal Tamimi, attivista palestinese nota per la sua propaganda anti ebrei. Una battaglia vinta. Non si poteva permettere, infatti, che la lotta del popolo palestinese fosse associata all’antisemitismo.” Lo dicono in una nota i deputati di Forza Italia Stefano Mugnai ed Erica Mazzetti. “Manal Tamimi ha pubblicato nel dicembre 2015 una vignetta chiaramente e pesantemente anti-semita. Sarebbe stato intollerabile dare voce a chi si è sempre schierato contro la legittima esistenza dello Stato di Israele e le libertà dei suoi cittadini”.