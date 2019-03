Il virus tra i democratici americani

Il Congresso americano a maggioranza democratica avrebbe dovuto approvare ieri una mozione di ferma condanna dell’antisemitismo, atto riparatorio dovuto dopo le dichiarazioni pesanti di Ilhan Omar, deputata del Minnesota, di origini somale e musulmana. Omar, che ha una storia di dichiarazioni contro Israele, il mese scorso aveva insinuato su Twitter che la politica americana era filoisraeliana perché influenzata da denaro ebraico (“It’s all about the Benjamins baby”, aveva twittato, dove Benjamins sono le banconote da 100 dollari che raffigurano Benjamin...

