Tutto quello che dovete sapere per votare al referendum Atac

Oggi, domenica 11 novembre, dalle ore 8 alle 20, i cittadini romani possono votare due referendum consultivi cittadini, promossi dal Comitato “Mobilitiamo Roma”, sul tema del trasporto pubblico locale.

I quesiti su cui dovranno esprimersi sono:

Alle votazioni possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale e tutti coloro che, appartenendo ad una delle categorie previste dall’art. 6 dello Statuto, si siano appositamente registrati tra l’1 ottobre e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di svolgimento dei referendum. Per votare occorre presentarsi al proprio seggio con un documento d'identità valido e la scheda elettorale nella quale però, essendo un referendum cittadino, non verrà posto alcun timbro. Per essere valido al referendum deve partecipare il 33,3 per cento degli aventi diritto (circa 760 mila elettori).

Le ragioni del referendum

In queste settimane, sul Foglio, abbiamo cercato di spiegare le ragioni del referendum. Perché non si tratta di un voto sulla privatizzazione e perché, secondo noi, occorre votare sì concedendo la possibilità che Atac venga messa a bando. Ecco alcuni articoli che approfondiscono l'argomento.

I numeri da conoscere per votare #BastaAtac al referendum Settecento milioni di euro l’anno bruciati tra perdite e sussidi, il costo reale del biglietto è 6 euro. Serve una liberalizzazione seria e fatta bene

Tajani ci spiega perché “Roma è al capolinea” “Uno schema misto pubblico-privato per Atac”. I trasporti, il referendum Atac, la sicurezza, il mutismo della Lega. Parla il presidente del Parlamento europeo

Roma al voto su Atac Il Pd che vota “sì” e il risveglio dem in vista della consultazione sui trasporti promossa dai Radicali

Esportare il movimento dieci novembre Il 10 novembre a Torino contro la decrescita modello Appendino, l’11 novembre a Roma contro l’immobilismo modello Raggi. La nuova partita per l’opposizione e la trappola per Salvini. L’Italia può salvarsi solo con la rivoluzione del partito del pil

"Perché voto No al referendum sull'Atac". Parla Eugenio Patanè (Pd) "È populismo", dice il consigliere regionale del Lazio. "È giusto che ci sia un dibattito nel nostro partito. Però si doveva fare prima"

Perché il referendum su Atac interessa il contribuente collettivo L’11 novembre si vota non solo per cambiare il modello di gestione dei trasporti romani ma per non finanziare più un “buco”

Atac in numeri

13.000

I dipendenti che lavorano per Atac, di cui circa 7.000 autisti. È l’azienda di trasporti con più dipendenti d’Italia, più di Alitalia. Ma i controllori sono solo un centinaio. L’Atac opera in un'area di 1.285 chilometri quadrati, una delle più grandi d’Europa, con più di 350 linee complessive.

500 milioni

I sussidi che l'Atac riceve dal comune e dalla regione, il 60 per cento dei ricavi. Per Atm le risorse pubbliche fanno solo il 40 per cento del fatturato. L'azienda per il trasporto pubblico a Londra riceve solo il 23 per cento dal comune su un totale di 11 miliardi e mezzo di ricavi.

1,3 miliardi

I debiti di Atac, che ha sempre chiuso in perdita negli ultimi 15 anni. L'azienda ha un debito di 477 milioni col comune di Roma e 180 milioni con le banche. Nel 2010-2015 un buco da 765 milioni e nel 2010, 319 milioni di perdite. Una media di 100 milioni di perdite l'anno negli ultimi 15 anni.

260 milioni

I ricavi di Atac dalla vendita di biglietti su un fatturato di quasi un miliardo. L'azienda dei trasporti milanese Atm incassa il doppio a parità di fatturato. Nelle altre città europee la vendita dei biglietti vale circa il 50 per cento dei ricavi. Ogni anno all'Atac mancano circa 250 milioni dai biglietti.

1,5 milioni

Le corse di bus e tram perse dall'Atac nel 2017, quasi il 30 per cento in più rispetto all'anno.