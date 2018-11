L'appello di Carlo Verdone per andare a votare al referendum su Atac

Carlo Verdone in un video sulla pagina Facebook Mobilitiamo Roma si rivolge ai cittadini di Roma e li sprona ad andare a votare al referendum consultivo per la liberalizzazione del trasporto pubblico di Roma: "L'11 novembre c'è un referendum importante del quale molti romani non sanno assolutamente niente. Invece è importante che vadano a votare, possono votare si o possono votare no, ognuno la pensa come è giusto che la voglia pensare. Però è un referendum sull'Atac, e la cosa mi sembra abbastanza seria perché ultimamente l'Atac ha avuto, e ci ha dato, ha dato soprattutto a tanti cittadini che usufruiscono dei mezzi, tante difficoltà".