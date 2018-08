La finta visita a sorpresa di Raggi ai cantieri della pista ciclabile

Roma. “Oggi (il primo agosto, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo a sorpresa al cantiere della ciclabile di via Nomentana, insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli", scrive la sindaca Virginia Raggi su Facebook. “Siamo partiti da Porta Pia fino ad arrivare a viale Regina Margherita per vedere come proseguono i lavori: il primo tratto di 400 metri è quasi completato, quando sarà pronto lo inaugureremo alla presenza di tutte le istituzioni…”.

Peccato però che la visita fosse tutt’altro che “a sorpresa”: in un documento firmato da Maria Rosaria Pacelli, direttore dell’Ufficio Stampa di Roma Capitale, la visita viene annunciata alla polizia municipale - anche al gruppo locale dei Parioli - all’ufficio stampa, all’Ama, alla questura di Roma e al comando dei carabinieri di Roma. “Mercoledì 1 agosto, alle ore 17, la sindaca di Roma visiterà il cantiere per la realizzazione della pista ciclabile di Via Nomentana a partire da Porta Pia fino a viale Regina Margherita. Per l’occasione gli Uffici in indirizzo provvederanno ciascuno per la parte di competenza: il servizio di viabilità; ad assicurare la presenza del fotografo. L’Ama e Decoro Ama, nell’espletamento del servizio ordinario, devono provvedere ad assicurare una accurata pulizia delle aree ove si svolgerà la visita”.

Il documento è stato diffuso da Francesca Del Bello, presidente del II Municipio di Roma. “Ebbene, che la Sindaca abbia voluto farsi bella con la ciclabile di via Nomentana senza ricordare che progetto e fondi per la sua realizzazione siano stati messi in campo dalla Giunta Marino ci può pure stare. Del resto siamo abituati a sentirci raccontare la storia che i danni di questa città siano colpa del PD e le cose belle merito dei 5 stelle. Ma che la sua visita ‘a sorpresa’ di oggi pomeriggio al cantiere sia stata come la passeggiata di Cappuccetto Rosso nel bosco, anche no!”.